Кунгур, Пермский край, 16 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется женщина, действия которой привели к гибели годовалого ребёнка. Мать обвиняется в оставлении маленького сына в опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM За дверцей шкафа

По данным ведомства, смертельный случай произошёл в Кунгуре. Пьяная мать положила двух детей в возрасте одного года в коляску, которая не предназначалась для двух малышей. Когда женщина передвигалась по квартире, то споткнулась, и коляска опрокинулась. Дети выпали и получили травмы.

Серьёзно пострадал мальчик. Однако мать не предприняла попыток помочь малышу, вызвать медиков. Вскоре ребёнок умер. Мать, испугавшись, спрятала его тело в шкафу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.