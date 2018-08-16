Челябинск, 16 августа, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В Челябинской области до конца года заменят почти 1000 лифтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лифте

Глава областного оператора капремонта Вадим Борисов заверил главу региона в том, что на 1 августа уже заменено 554 лифта на общую сумму 875 млн рублей. А ещё до конца года поменяют более 400 лифтов.

Отметим, за весь 2017 год рабочие заменили всего 493 лифта.