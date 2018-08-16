Генуя, Италия, 16 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В течение ближайшего года число сотрудников пожарной охраны в Италии будет увеличено на 1500 человек, заявил в четверг, 16 августа, вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини, передает Agenzia Italia.

Джон Эверетт Милле. Пожарные на телеге. 1869

Министр добавил, что 12 млн евро, отобранных государством у мафиози, будут направлены на закупку оборудования, необходимого для пожарной охраны.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году генуэзского моста Моранди погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектам — министры заявили, что обслуживании объекта проводилось не на должном уровне.