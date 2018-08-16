Париж, 16 августа, 2018, 13:27 — ИА Регнум. «Сохранение сферы турецкого влияния на севере Сирии зависит от желания Москвы», — сообщает корреспондент французской газеты Le Monde из Стамбула. Напомним, что на прошлой неделе Турция столкнулась с беспрецедентным дипломатическим кризисом в отношениях с США, что вызвало финансовый кризис в стране и рекордный крах валюты. В связи с чем в воскресенье, 12 августа, президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Трабзоне (Черноморский регион), предупредил, что Турция ищет «новых союзников». Это, по словам главы турецкого государства, ответ на «политический заговор», вызванный Вашингтоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Внешняя политика Турции

«Нынешний кризис подтолкнул Анкару, члена НАТО с 1952 года, к дальнейшему движению в сторону России», — сообщается в статье газеты Le Monde. Доказательством такому сближению послужила встреча министров иностранных дел России и Турции — С. В. Лаврова и М. Чавушоглу — 13-го и 14-го августа. Основной вопрос, который стоит между Россией и Турцией, — сирийское досье и судьба повстанческого анклава Идлиба, который находится вне контроля Дамаска и граничит с Турцией, где последняя имеет определенное влияние через союзные вооруженные группы.

«Поскольку Турция больше не может рассчитывать на поддержку США, настало время России противостоять повстанцам в Идлибе. Анкаре придется придерживаться российского плана, в обмен на сохранение своего присутствия к северу от Идлиба, если, однако, Путин знает, как проявить щедрость»,— цитирует газета «Le Monde» Сонера Кагаптая, директора программы турецких исследований в Вашингтонском институте.

Как сообщает газета Le Monde, разработав совместно с В. Путиным план по будущему Сирии, Эрдоган предложил провести 7 сентября в Стамбуле саммит по Сирии. Как предполагается, участие примут Россия, Германия и Франция, а также в ходе «которого президент Турции намерен выступить против Трампа».

Раскрывая детали плана, корреспондент Le Monde, выделил 3 основные позиции: «турецкие строительные компании, пострадавшие от финансового кризиса в стране, восстановят свое положение, взяв на себя ответственность за проект, Москва возглавит политическую нормализацию, а на европейские государства предполагается возложить ответственность за финансовую часть».

В то время как Москва подтвердила в понедельник, 13 августа, что саммит «запланирован на ближайшее время», Берлин и Париж официально не ответили на приглашение Эрдогана.