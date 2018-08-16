Гётеборг, Швеция, 16 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Компания Polestar решила добавить «дрифтовости» полноприводным автомобилям Volvo путём выпуска специального программного обеспечения для электроники, которое перенаправляет мощность на задние колеса машин. Об этом 15 августа сообщил портал Top Gear.

Kārlis Dambrāns Volvo XC40

https://twitter.com/BBC_TopGear/status/1029812562630729728

Отмечается, что такое ПО можно будет установить на автомобили, которые выйдут в 2019 году и будут построены на бази шасси CMA и SPA. Таким образом, разработкой Polestar смогут воспользоваться владельцы кроссоверов XC40 и машин 60-й и 90-й серий с традиционными ДВС. Это ПО не поможет владельцам гибридов по той причине, что эти автомобили могут становиться более «дрифтовыми» благодаря установленному в них электромотору.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что компания Polestar уходит от материнской компании Volvo и превращается в полностью самостоятельный бренд. Под крылом Volvo Polestar находилась на протяжении почти 20 лет.