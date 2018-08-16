Красногорск, 16 августа, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Жители Подмосковья, достигшие 60 лет и старше, получили право с 1 сентября 2018 года бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы. Соответствующий закон был принят депутатами Мособлдумы на заседании 16 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Кино про Алексеева». Реж. Михаил Сегал. 2014. Россия Старик в метро

«Законопроект подготовлен в целях предоставления с 1 сентября 2018 года дополнительных мер соцподдержки по бесплатному проезду в Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования и Московском метрополитене лицам, достигшим 60 лет и старше. Ориентировочная численность указанных граждан составляет 1 млн 400 человек. В бюджете Московской области на 2018 год предусмотрены дополнительные средства», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Так, законом Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на указанные цели предусмотрено 1,2 млн рублей.

Принятие данного закона с 2019 года потребует выделения из бюджета Московской области дополнительных средств в размере 3,4 млн рублей в год. Численность людей, которым с 1 сентября 2018 года будет предоставлено право бесплатного проезда, составит 1 370 375 человек.