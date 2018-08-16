Тамбов, 16 августа, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Тамбове 17 августа, в пятницу, стартует четвертый по счету рок-фестиваль «Чернозём». За три дня на сцену выйдут 18 музыкальных коллективов, а гостей фестивальная площадка готова принять до 40 тысяч.

Марина Каширская ИА REGNUM «Чернозём» известен среди любителей летних фестивалей как мероприятие с самыми заботливыми организаторами

Напомним, с 17 по 19 рядом с Татарским валом выступят «Презумпция Невменяемости», «Маша и Медведи», «П***оФильмы», «Пилот», Lumen, ДДТ, Casual, «План Ломоносова», «Виктор», «Город 312», «Кипелов», Глеб Самойлов & The MATRIXX в сопровождении симфонического оркестра, «Приключения Электроников», «Эпидемия», Найк Борзов, НАИВ, Noize MC и «Ленинград».

Как сообщили организаторы, подготовка к мероприятию практически завершена, однако приятные новости для гостей еще не закончились. К длинному списку полевых удобств добавился бесплатный беспроводной интернет, который будут обеспечивать партнеры фестиваля. Эта новость добавила еще один плюс «в карму» фестиваля, который называют самым душевным — и не только благодаря атмосфере, которую создают приглашенные музыканты, но из-за бескорыстной заботы организаторов о гостях фестиваля.

«Мы, пробегая от входной группы до штаба, успеваем что-то уловить, но больше смотрим не на сцену, а на аудиторию, на эмоции. Стараемся аккумулировать позитивные и предотвратить негативные», — рассказывал корреспонденту ИА REGNUM генеральный продюсер фестиваля Сергей Белозёров после «Чернозёма-2017».

В 2017 году фестиваль посетили почти 20 тысяч человек. Год спустя фестивальную площадку расширили, как и площадь палаточного лагеря, а хедлайнерами, по традиции, станут музыканты, собирающие не только полные залы, но и целые стадионы зрителей. Однако при этом организаторы заявили, что будут работать на качество мероприятия вместо того, чтобы стараться продать как можно больше билетов. Еще до объявления программы стало известно, что число билетов будет ограниченным — 35−40 тысяч.