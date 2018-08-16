Киев, 16 августа, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Установление колючей проволоки не сможет остановить возможные народные волнения в Киеве. Об этом 16 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Валентин Гладких, комментируя закупку колючей проволокиуправлением делами Верховной Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

«Думаю, дело в искреннем желании хотя бы на чем-то «нагреть руки». И мне обидно, что Управление делами ВРУ уже настолько деградировало, что уже не способно отмыть деньги на чем-то более приемлемом и привлекательном, чем колючая проволока… В любом случае народное недовольство не удастся остановить колючей проволокой… Мне не понятно, от кого защищается украинская власть, кого так боится украинская власть? Это абсолютный абсурд», — сказал Гладких.

Он не исключает, что защиту парламента усилят дотами с пулеметчиками.

«Для меня ул. Банковая как музей эволюции украинской демократии. Во времена Кравчука улица вообще была открыта для проезда и прохода украинских граждан. Во времена Кучмы там уже поставили шлагбаум. Во времена Ющенко там поставили шлагбаум и забор с воротами. Во времена Януковича там поставили много милиции и достроили контрольно-пропускной пункт. Во времена Порошенко там построили еще один пропускной пункт и поставили нацгвардейцев. Я не исключаю, что следующий президент укрепит улицу еще какими-то дотами и поставит там пулеметчиков», — допустил Гладких.

Он исключил вероятность захвата здания парламентского комитета вражеским десантом.

«Мне не понятно, почему мои коллеги вынуждены работать как в концтаборе? Мне не понятно, от кого они защищаются в том дворике, где все равно режим, туда можно попасть пройдя через камеры… Эта колючая проволока будет во дворе Верховной Рады Украины. Туда можно попасть, если ты взял с боем помещение комитета ВРУ. По иронии судьбы там находится приемная, где народные депутаты встречаются с гражданами. Какие диверсанты? Это абсурд, будут прыгать с парашютом? Там можно еще усилить зенитной батареей», — предложил Гладких.

В свою очередь политтехнолог Тарас Березовец назвал абсолютно нормальной практику защиты государственных зданий колючей проволокой.

«Я часто путешествую и захожу в правительственные здания стран Европейского Союза, Северной Америки. Там никто не удивляется, что в центре Вашингтона или Брюсселя, Варшавы колючая проволока находится по внешнему периметру министерств или ведомств. Я не знаю, целесообразно ли усиливать охрану комитетов, более востребована защита силовых структур — министерства обороны, министерства внутренних дел, службы безопасности Украины», — добавил Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа управление делами парламента Украины заключило договор на закупку спирального барьера безопасности для внешней охраны здания внутреннего дворика парламентских комитетов на ул. Банковой, 6−8 в Киеве.

По данным системы госзакупок Prozorro, аппарат Рады заплатит компании «Эскон Групп» 26,1 тыс. гривен (951 долл) за 190 метров спирального барьера безопасности, 20 кг оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие). Ограждение из колючей проволоки должны установить во внутреннем дворике дома по ул. Банковая 6−8 за 22,8 тыс. гривен (830 долл).