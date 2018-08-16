Екатеринбург, 16 августа, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге многодетная мать, проживающая в одном из домов в Ботаническом микрорайоне, намерена обратиться в полицию и прокуратуру с жалобой на действия председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ). В её квартире по распоряжению руководства ТСЖ без предварительного уведомления отключили свет и систему водоотведения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Кондратьев Рубильник

У Ольги четверо детей: две совершеннолетние дочери, которые проживают отдельно, и двое малолетних мальчиков, с которыми она проживает в своей квартире. Теперь из-за того, что проживать в квартире без электричества и с неработающей канализацией невозможно, она была вынуждена отправиться с детьми к родителям.

Непростая ситуация возникла в 2017 году, когда у Ольги образовался долг за услуги ЖКХ в размере 120 тыс. рублей. Об этом она узнала от членов руководства ТСЖ, которые ознакомили её с решением суда. Сама Ольга на суде не присутствовала и уведомления о его проведении не получала.

Тем не менее в конце 2017 года она не стала отрицать факта задолженности, и совместно с ТСЖ был составлен график погашения долгов. В течение нескольких месяцев женщина вносила двойную плату за квартиру, пока весной 2018 года не обнаружила, что по квитанциям её долг не уменьшается.

С этим вопросам она обратилась в канцелярию ТСЖ, на что ей ответили: «Вы платите, а мы разберёмся». Такой ответ женщину не устроил, и Ольга решила самостоятельно разобраться в платёжных документах. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев квартплату начисляли на большую площадь жилья, чем реальная площадь её квартиры. Более того, в решении суда были указаны ответчики, которые фактически в квартире не проживают и не прописаны в ней, при этом расчёт квартплаты производился и на них.

Выяснив это, женщина обратилась в суд с заявлением об отмене предыдущего постановления, а также отказалась платить за жильё до окончания судебных разбирательств. В итоге постановление было отменено, и Ольга обратилась с иском о переначислении задолженности с учётом реальной площади жилья, количества прописанных жильцов и произведённой в период с октября 2017 года по май 2018 года оплаты за услуги ЖКХ. Более того, по расчётам Ольги и её адвокатов, за предыдущие полгода она уже переплатила вперёд и намерена это доказать в судебном порядке, представив необходимые документы и платёжные квитанции.

По словам женщины, такое развитие событий не устроило председателя ТСЖ. Сначала он написал заявление в органы опеки и попечительства, заявив о том, что намерен отключить свет в квартире у Ольги, что неизбежно повлечёт нарушение прав несовершеннолетних. Однако в ходе проверки, сотрудники управления социальной защиты никакого неблагополучия в семье не выявили. В квартире чисто и уютно, есть необходимая мебель и бытовая техника, дети ухожены и окружены вниманием.

«А вчера ко мне пришли приставы, которым позвонили из нашего ТСЖ, и заявили, что намерены описывать имущество, при этом никаких документов о начале исполнительного производства они мне не показали. Когда же я им предъявила судебное решение об отмене постановления, они очень удивились и в итоге ушли, попросив занести им копию», — сообщила Ольга.

Она добавила, что теперь намерена отстаивать свои права и права несовершеннолетних детей в органах полиции и прокуратуры.

В руководстве товарищества собственников жилья комментировать ситуацию отказались.

«Она вольна куда угодно сообщать, в прокуратуру и куда угодно. Пусть обращается. Я ничего вам говорить не буду», — заявил председатель ТСЖ.

В свою очередь адвокат женщины пояснила, что считает действия руководства ТСЖ незаконными, так как, по её мнению, при начислении квартплаты есть признаки мошенничества, а отключение света, тем более без предварительного уведомления, можно расценивать как самоуправство.