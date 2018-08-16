Нальчик, 16 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Альпиниста, которому стало плохо в горах Кабардино-Балкарии, эвакуировали в Пятигорск. Для транспортировки был использован частный вертолет «Heliaction», сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

(сс) Cristian Grecu Вертолет в горах

По данным ведомства, спасатели обнаружили туриста, у которого случился сердечный приступ, на высоте 4800 метров. Врачи «Центроспаса» оказали ему первую помощь и отправили в Ставропольский край. Возможность вызвать частный вертолет для эвакуации была связана с тем, что 56-летний мужчина был застрахован. Расходы на транспортировку покрыли за счет его страховки, передает «Интерфакс».

Напомним, по первоначальной информации, утром 16 августа во время восхождения на Эльбрус, в районе высоты 5300 метров на седловине горы, получил травмы сорвавшийся участник восхождения 1962 года рождения. На помощь мужчине выдвинулся отряд спасателей.