Улан-Удэ, 16 августа, 2018, 12:07 — ИА Регнум. В Бурятии глава отделения «Национальной родительской ассоциации» Юрий Базаржапов на заседании регионального правительства предложил заселять детей-сирот на чердаках многоэтажных домов, сообщает 16 августа Байкал-Daily.

Томас Бенуа. Дети-сироты. 1885

Новатор предложил создать жилищный фонд, используя серию домов, в которых последний чердачный этаж такой же высоты, как жилой этаж.

«Я немножко строитель, думаю, все технические условия есть, чтобы создать на этом этаже полноценное жилое помещение», — заявил Базаржапов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок учёта детей-сирот, имеющих право на жильё, а также уточняющий механизм обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей.

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