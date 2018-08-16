Санкт-Петербург, 16 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. У разных семей, принимающих детей, разные возможности, поэтому дополнительные ограничения максимально возможного числа приемных детей — неочевидный и дискуссионный вопрос, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 августа, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Емельянов. Воспитатель. 1892

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости сократить максимально возможное число приемных детей в каждой семье (сейчас это 8 человек), потому что «семья не может быть как детский сад». Также министр считает нужным ужесточить требования к приемным родителям — эта мера должна минимизировать количество трагических случаев в приемных семьях.

Что касается количества приемных детей, то мне кажется, что тех рекомендаций, которые уже есть в законе, вполне достаточно. У разных приемных семей — разный потенциал.

К тому же бывает ведь, что в семье 10 или 12 своих детей. И родители как-то с этим справляются. Бывают ситуации, когда родители, у которых уже есть семь приемных детей, хотят взять к себе близнецов. Не разлучать же их? Так что это неочевидное предложение. Как минимум нужно провести экспертную дискуссию.

В Петербурге в течение двух последних лет не было ни одного случая отстранения приемных родителей из-за жесткого обращения с детьми. Можно сказать, что наши родители серьезно подходят к процессу воспитания. С родителями нужно работать — вот главная рекомендация.

Самая очевидная проблема состоит в том, что психиатрические справки сейчас составляются достаточно формально. Нужно проводить более серьезные исследования. Мы собираемся выйти с этим предложением к федеральному центру. Углубление исследований и будет самой лучшей профилактикой.