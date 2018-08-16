Турин, Италия, 16 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» согласовал условия нового контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals» Миралем Пьянич

Новое соглашение, рассчитанное до 2022 года, должно быть подписано в ближайшее время. При этом зарплата хавбека вырастет с €4,5 млн до €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать Пьянича мадридскому «Реалу», который направил предложение по трансферу в размере €60 млн. Однако в «старой синьоре» оценили Пьянича в €100 млн.

Напомним, Пьянич перешёл в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году и стал двукратным чемпионом Италии. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых передач.