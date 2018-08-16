Санкт-Петербург, 16 августа, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Изменение системы оценок с 5-балльной на 12-балльную — теоретический спор, очевидной необходимости в таком изменении нет, а образование — консервативная среда, где уместны лишь необходимые перемены, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 августа, глава комиссии по образованию и культуре парламента Петербурга Максим Резник.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Ранее министр просвещения Ольга Васильева высказалась против возможного перехода на 12-балльную систему оценок. По ее мнению, 5-балльная система привычна и понятна, и необходимости в изменениях нет. О том, что возможный переход на 12-балльную систему обсуждается в экспертном сообществе, ранее рассказали представители ВШЭ.

Можно сказать, что этот вопрос обсуждается и в петербургской образовательной среде, но это — лишь один из множества возможных вопросов. Мне кажется, что это не самая важная проблема. Спор носит достаточно теоретический характер.

Аргументы сторонников перехода на 12-балльную систему понятны. Конечно, потенциально она позволяет более точно оценивать уровень знаний. Но мне не кажется, что такой аргумент может быть решающим или достаточным.

Образование — это консервативная сфера. Если нет точных обоснований необходимости внесения каких-то изменений, если нет консенсуса, то серьезные перемены неуместны. Я редко соглашаюсь с министром Васильевой, но в данном случае это именно так.