Грозный, 16 августа, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Чечня вошла в число субъектов РФ с самой низкой обеспеченностью врачами и средним медперсоналом. Так, на 10 тысяч жителей села в республике в среднем приходится 26,3 врача. Наименьший показатель лишь у Курганской области — 24,7. Такие данные привела пресс-служба Общероссийского народного фронта по итогам анализа информации Минздрава РФ.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Также испытывают нехватку села Чеченской Республики и в специалистах среднего медицинского звена. Показатель обеспеченности на 10 тыс. населения составляет по итогам 2017 года 67,1. Это четвертое место в России от конца рейтинга.

Стоит отметить, что в десятку антилидеров по обеспеченности сельских больниц средним медицинским персоналом вошел также Ставропольский край с показателем 76,6. Между тем уровень обеспеченности медицинскими кадрами — важный критерий для оценки качества и доступности медпомощи в регионе.

Согласно материалам, которые подготовлены Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», наилучший показатель обеспеченности сельскими врачами на Северном Кавказе и третий в России у Северной Осетии — 54,9.