Москва, 16 августа, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Банк России заподозрил два лишившихся лицензий московских банка в выводе активов. Суммарный ущерб от действий банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) и Русского торгового банка оценивается в 15,5 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Так, ущерб от кредитования сомнительных компаний в ОФК Банке превысил 8 млрд рублей. Через подставные компании были выведены еще 3,3 млрд рублей.

Руководство Русского торгового банка путем замены ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги вывело 2,5 млрд рублей. Еще 1,7 млрд рублей были выведены через кредитование ненадежных заемщиков и продажу недвижимости контрагенту с сомнительной платежеспособностью.

ЦБ поставил в известность Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. «ОФК Банк» и «РТБК» были лишены лицензий 16 и 20 апреля.

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