Киев, 16 августа, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В 2017 году количество покупок квартир в Киеве выросло в 1,3−1,5 раза, заявила директор киевской риелторской компании «Благовест» Елена Биберова, сообщает 16 августа УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, цены на новые квартиры на Украине при этом в первом полугодии 2018 года увеличились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а цены на вторичном рынке выросли на 3,5%. Сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры в новостройках — цены выросли на 7%. Отмечается, что рост цен вызван ростом спроса на жилье.

Читайте также: В Киеве начались рейды по квартирам должников

Напомним, ранее сотрудники «Киевэнерго» начали совершать рейды по квартирам должников, требуя с них оплаты долгов за коммунальные услуги.