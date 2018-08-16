Тулуза, Франция, 16 августа, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Учёные из Франции заявили, что пчёлы и осы могут научиться распознавать человеческие лица. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Psychology.

Райлян Фома Родионович. Вечер. Пасека

Учёные провели четыре визуальных эксперимента с участием пчёл и ос. Предварительно их обучили узнавать лица, демонстрируя положительный и отрицательный стимулы. Перед изображениями поставили платформы с нектаром для «хорошего» лица и с невкусным раствором для «плохого».

Результаты тестов показали, что пчелы справляются с заданиями с точностью 86,3%, а осы — 77,9%. По словам учёных, это говорит о том, что насекомые способны научиться различать лица — как минимум, если их число ограничено.

Отмечается также, что процесс распознавания у насекомых устроен так же, как у людей. Они воспринимают лицо целиком, а не распознают его отдельные элементы.

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