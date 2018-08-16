Махачкала, 16 августа, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Два региона Северного Кавказа стали антилидерами в рейтинге объективности оценки знаний учащихся. По итогам анализа, проведенного Рособрнадзором в 2018 году, в завышении оценок уличили Чечню и Дагестан. Признаки необъективности полученных результатов всероссийских проверочных работ были выявлены в 175 школах Дагестана и 132 школах Чечни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урок

Список школ опубликован на официальном сайте Рособрнадзора. Глава ведомства Сергей Кравцов в ходе Байкальского образовательного форума отметил, что «к этим школам будет пристальное внимание».

Читайте также: Рособрнадзор: три тысячи школ завысили результаты проверочных работ

В остальных субъектах Северо-Кавказского федерального округа в список школ с признаками завышения оценок попали следующее количество учебных заведений: Ставропольский край — 58, Кабардино-Балкария — 29, Ингушетия — 20, Северная Осетия — 18. Меньше всего таких школ оказалось в Карачаево-Черкесии — всего девять.

Читайте также: Парадокс Дагестана: выпускников все меньше, а число медалистов растет

Стоит отметить, что всероссийские проверочные работы по отдельным учебным предметам проводятся в общеобразовательных организациях по итогам каждого учебного года. В апреле — мае 2018 года в них участвовали учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов. Такие работы проводятся с целью оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Читайте также: Учителям, завысившим оценки детям Кадырова, грозит увольнение