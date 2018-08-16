Москва, 16 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях регионов по поддержанию береговых линий внесли в Госдуму члены Совфеда Алексей Кондратенко, Владимир Бекетов и Игорь Фомин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Константин Крыжицкий. Балтийское море. 1897

Сенаторы предлагают передать на уровень субъектов РФ полномочия по защите береговой линии от размывов. По мнению парламентариев, наиболее остро проблема защиты береговой линии стоит сейчас в регионах, чья территория включает в себя морские побережья, речь, прежде всего, идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

В частности, на территории Ленинградской области особенно сильные разрушения берегов наблюдаются в нос. Красная Горка, пос. Лоцманское Селение. Наблюдалось неоднократное подтопление автодороги Санкт-Петербург — Ручьи в районе пос. Большая Ижора и пос. Лебяжье (48 и 57 км). Такая же негативная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Протяженность береговой полосы только в Краснодарском крае составляет 740 км, указали авторы, средняя скорость размыва берега достигает 3−4 метров в год, максимальная — до 6−8 метров в год.

Поправками в Водный кодекс предлагается передать с федерального уровня регионам «противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водных объектов», а также «мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, террасированию склонов».