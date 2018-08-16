Берлин, 16 августа, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Учёные из Германии пришли к выводу, что дети намного сильнее подвержены психологическому давлению со стороны роботов, чем взрослые. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мартица

Учёные решили воспроизвести эксперимент Аша, который демонстрирует власть конформизма в группе. Эксперимент был проведён с участием роботов, которые отвечали на вопросы инструктора. Дети должны были отвечать на вопросы после роботов.

Отмечается, что дети оказались более уязвимы к давлению. Их ответы были чаще неверны в присутствии роботов. При этом в 74% случаев ошибки детей совпадали с «ошибками» роботов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали робота, который предназначен для терапии детей с аутизмом.

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