Париж, 16 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Благодаря Франции беженцы судна Aquarius будут распределены между пятью государствами, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон провел «интенсивную дипломатическую работу». Именно он обратился к странам Европейского союза и попросил их обсудить с Мальтой решение о высадки мигрантов судна Aquarius, несмотря на ее первоначальный отказ.

Мальта в конечном счете согласилась пустить судно с мигрантами в свой порт, но поставила условие: твердая приверженность других европейских государств распределению мигрантов.

Так, необходимо было получить «зеленый свет» из Люксембурга, Германии, Португалии и Испании. Италия также принимала участие в переговорах.

Эммануэль Макрон теперь хочет ввести достигнутое решение в постоянную практику. Вопрос будет изучен, как только французские министры вернутся из отпусков. Задача состоит в том, чтобы определить список безопасных портов в Европе, где мигранты с судна Aquarius и других неправительственных организаций смогут высаживаться в будущем. Франция не исключает участие французских портов.

Напомним, пять стран Европы договорились принять 141 беженца с судна Aquarius. Испания и Франция примут по 60 человек, Германия — до 50, а Португалия заявила, что сможет разместить только 30 человек.