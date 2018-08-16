Оренбург, 16 августа, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области пришлось уничтожить 120 кг речных раков. Крупную партию ракообразных задержали на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТУ Россельхознадзора по Оренбуржью.

Карл Ларссон. Сезон раков открыт. 1897

Продовольственный груз перевозили из Казахстана. По данным ведомства, продукцию признали потенциально опасной из-за того, что на неё отсутствовали документы.

В результате партию раков уничтожили, поместив в яму Беккери. Перевозчик привлечён к административной ответственности.

По словам специалистов, продукция не прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу, а также лабораторные исследования на показатели качества и безопасности считается потенциально опасной для здоровья человека. За каждым случаем возврата или уничтожения продуктов питания — предотвращение реальной угрозы здоровью населения и продовольственной безопасности России.