Ярославль, 16 августа, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров считает, что наблюдение на выборах изжило себя. Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы — Ярославль».

ЦИК России Олег Захаров

«Классическое наблюдение является не таким эффективным, каким оно было ранее. Потому что оно было настроено на борьбу с фальсификациями. Сейчас этого нету, поэтому против этого бессмысленно бороться инструментом, который для этого предназначен», — сказал Олег Захаров.

Олег Захаров связал это с тем, что избирательные комиссии теперь работают хорошо, а нарушения в их работе никак не влияют на итоги волеизъявления граждан. Захаров говорит, что участники избирательного процесса сами все меньше внимания уделяют наблюдению. Например, на выборах губернатора области в 2017 году лишь одна партия выставила наблюдателей на все участки, другие ограничились областным центром.

«Наблюдатели были нужны, когда делалось что-то страшное. Сейчас уже больше нужны не наблюдатели, а эксперты. Мы говорим о том, что общественное наблюдение более адекватно нынешней ситуации, потому что они дают возможность не мешать ситуации, а оценивать ситуацию, потому что нечего блокировать», — говорит Олег Захаров.

Также председатель облизбиркома не видит смысла и в политических дебатах.

«На мой взгляд, дебаты, как и наблюдатели, — это тема прошлая. Всем кажется, что это какой-то институт серьезный, но, на мой взгляд, он сейчас не оказывает серьезного влияния на мнение избирателей. Все-таки другие каналы коммуникации работают лучше. Но опять-таки это инструмент, который законом закреплен, но он закреплен законом очень давно. И он, как мне кажется, немножко одряхлел. Мне, например, уже неинтересно», — сказал председатель Яроблизбиркома Олег Захаров.

9 сентября в Ярославской области пройдут выборы в областную думу, также будут избраны депутаты и главы некоторых муниципальных образований.