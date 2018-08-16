Барнаул, 16 августа, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Руководство «Алтайэнергосбыта» направило в правоохранительные органы десять заявлений с целью привлечения должностных лиц предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края к уголовной ответственности, сообщает 16 августа пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«У нас есть основания полагать, что отдельными руководителями предприятий ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай реализуются мошеннические схемы ухода от оплаты за электроэнергию», — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по реализации электроэнергии «Алтайэнергосбыта» Сергей Петров.

Поводом к применению столь жёстких мер послужил высокий уровень дебиторской задолженности ряда предприятий ЖКХ. На 1 июля 2018 года общая задолженность ЖКХ-сектора перед АО «Алтайэнергосбыт» превысила 440,7 млн рублей, что составляет более пяти периодов неоплаты.

На предприятии обратили внимание, что весной 2018 года в прессе сообщалось о привлечении к уголовной ответственности ряда руководителей ресурсоснабжающих предприятий Алтайского края. Так, бывшего директора руководителя управляющей компании ООО «Южком» и бывшего депутата барнаульской гордумы Александра Черданцева признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). Суд вынес решение о лишении его свободы сроком на четыре года.