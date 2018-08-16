Вашингтон, 16 августа, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Россия в июне 2018 года практически перестала снижать свои инвестиции в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries), об этом свидетельствуют данные министерства финансов США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

Согласно данным американского минфина, к июлю Россия владела казначейскими бумагами США на сумму $14,91 млрд, в то время как с апреля по май 2018 года на фоне введения администрацией Соединённых Штатов жёстких антироссийских санкций, российские вложения в US Treasuries снизились с $96,1 млрд до $14,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года минюст США опубликовал отчёт, по данным которого Россия выбыла из числа 33-х крупнейших держателей US Treasuries. Данный перечень включает в себя 33 страны, чьи вложения в американские казначейские обязательства превышают $30 млрд.

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