Ярославль, 16 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В исправительной колонии № 2 Рыбинска Ярославской области 15 августа осужденный покончил с собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Pixabay.com Колючая проволока

Покончил с собой мужчина 1985 года рождения, отбывающий свой срок за убийство. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, это уже не первая его попытка суицида. Правоохранительные органы предыдущие попытки связывали с «семейными обстоятельствами».

Как сообщил ИА REGNUM уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, у него есть информация еще о двух подобных случаях, которые не закончились гибелью осужденных. Омбудсмен уже выехал в колонию с проверкой.

Кстати, в этой колонии отбывает свой срок осужденный за взятку бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов. До этого широкий резонанс получил факт избиения заключенного сотрудниками УФСИН в ярославской ИК-1.