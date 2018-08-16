Самара, 16 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Словенский защитник Мирал Самарджич подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Soccer.ru Мирал Самарджич

«Новый клуб, новый вызов. «Крылья Советов», Самара», — написал Самарджич.

Отметим, что Самарджич провёл сезон 2017/18 в махачкалинском «Анжи». В составе клуба из столицы Дагестана он сыграл 21 матч, в которых забил два гола.

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