Магаданская область, 16 августа, 2018, 10:06 — ИА Регнум. На Колыме поддержали федеральный законопроект, запрещающий устанавливать новые виды квот на вылов водных биоресурсов в морских водах в течение 15 лет. Законопроект направлен на защиту рыбопромышленников. Инициатива ФАС, предусматривающая ежегодное выставление всех квот на аукционы, может оставить без работы тысячи дальневосточных рыбаков, привести к уничтожению предприятий рыбной отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вылов рыбы

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Законопроект был разработан членами Совета Федерации и сегодня проходит процедуру отзывов. Авторы законопроекта настаивают на запрете на установку новых видов квот на водные биоресурсы в морских водах в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров, в соответствие с которыми они распределены. Как отмечено в пояснительной записке к закону, в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 2004 года постоянно инициируются поправки, предусматривающие введение новых видов квот и порядок их распределения.

Председатель Ассоциации рыбопромышленников Колымы Михаил Котов, призвавший депутатов не допустить губительных для отрасли перемен, сказал, что законопроект направлен на защиту рыбопромышленников:

«К сожалению, ФАС считает, что необходимо ежегодно выставлять квоты на аукцион. А у нас есть суда, на них работают люди. А если мы не знаем, купим мы в этом году квоты и за какие деньги — как можно что-то планировать? Мы проходили это в двухтысячных годах, когда рыбная отрасль была фактически откинута на 10−15 лет назад. За последние три года мы вышли из этой «ямы», стали ловить порядка 5 млн тонн водных биоресурсов, тогда как в двухтысячных объем был всего 1,7 млн тонн. Сегодня магаданские предприятия строят суда, вкладывают средства в развитие предприятий. Но в один момент все это может рухнуть. Для магаданских предприятий это будет серьезный удар. Мы не сможем содержать рыбоперерабатывающие заводы, оказывать социальную помощь населению, исполнять контракты по поддержке ветеранов, спорта, выплачивать именные стипендии. Когда у нас есть перспективы на 15 лет, мы начинаем готовить себе специалистов, искать талантливых студентов, всячески их стимулировать, что закрепляет молодежь в регионе. Мы хотим развивать эту отрасль, и нас в этом отношении поддерживают некоторые члены Совета Федерации и дальневосточные регионы», — сказал Михаил Котов.

Совет Магаданской облдумы поддержал инициативу Михаила Котова и решил направить положительный отзыв в Госдуму. Рассмотрение законопроекта назначено на сентябрь 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, постоянный автор агентства, председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства, почетный гражданин Мурманской области Вячеслав Зиланов раскритиковал попытки отмены «исторического принципа» распределения квот на вылов водных биоресурсов в морских водах. Против губительных перемен выступает и Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), а также руководители промысловых и перерабатывающих компаний. Введение аукционной системы на вылов краба уничтожит важнейший для Сахалина инвестпроект «Островной» на острове Шикотан. Инвесторы, вложившие миллиарды рублей в создание уникального рыбоперерабатывающего производства, взяли кредиты под добычу краба. Если инициатива ФАС пройдет, они попросту не смогут продолжить строительство, так как все имеющиеся средства будут уходить на погашение кредитов.

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