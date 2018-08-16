Москва, 16 августа, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится с космодрома «Плесецк» в 2019 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Mil.ru Пуск ракеты с космодрома Плесецк

По его словам, в этом году Центр имени Хруничева передаст министерству обороны РФ очередную ракету.

«Нагрузку и тип разгонного блока они определят сами», — заявил в интервью ТАСС Рогозин.

Напомним, в семейство ракет-носителей «Ангара» входят ракеты четырех классов, от легкого до тяжелого, в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите. С помощью таких ракет возможно выведение на любую орбиту спутников, кораблей и межпланетных станций.

Читайте также: Названы сроки первого запуска «Ангары» с космодрома «Восточный»