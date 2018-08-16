Вашингтон, 16 августа, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Россия перестала снижать свою долю в государственных облигациях США. Как следует из отчётности, опубликованной на сайте минфина Соединённых Штатов, в июне общая сумма принадлежащих России облигаций составила $14,9 млрд. Такой же показатель был зафиксирован и по итогам мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM США

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Вложения РФ в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

До этого Россия вышла из топ-30 крупнейших держателей американских облигаций, сократив свою долю на $80 млрд. Согласно отчёту американского финансового ведомства, меньше вкладывать в гособлигации США стал и Китай, который является крупнейшим держателем ценных бумаг. Так, за месяц Китай снизил свою долю с $1,183 до $1,178 трлн. Снизились и вложения Японии: с $1,048 трлн до $1,03 трлн. Это минимальный показатель за последние шесть лет. А вот Великобритания, Люксембург, Каймановы острова, Сингапур и Южная Корея, напротив, значительно увеличили свою долю в казначейских облигациях США.

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Как сообщало ИА REGNUM, с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в американских облигациях государственного займа с $96 млрд до $15 млрд. По мнению экспертов, в перспективе продажа американских облигаций поспособствуют укреплению рубля и диверсификации валютных резервов. Уровень вложений РФ в госдолг США достиг 11-летнего минимума — объёмов 2007 года, с которого Москва начала делать крупные вложения в американские гособлигации.

В марте 2018 года России занимала 16-ю строчку в перечне стран — держателей американских бондов. Её вложении составляли $96,9 млрд, а в декабре 2017 года — $102,2 млрд.