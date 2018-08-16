Нью-Дели, 16 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Обнаружены тела ещё 25 человек, погибших в результате наводнения в индийском штате Керала на юге страны. Таким образом, на сегодняшний день число жертв стихии увеличилось до 67 человек, сообщает 16 августа AFP.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

По сообщению властей штата, более 50 тыс. человек в настоящее время эвакуированы из зоны подтопления во временные лагеря.

https://twitter.com/AFP/status/1029877145840115712

«Ситуация остаётся бедственной во многих частях штата, и число жертв, вероятно, возрастёт», — цитирует агентство слова представителя управления по борьбе со стихийными бедствиями штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в МВД Индии отметили, что во время текущего сезона муссонов жертвами наводнений и ливней на территории Индии стали по меньшей мере 774 человека.

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