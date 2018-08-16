Киев, 16 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Из-за непогоды в Киеве 16 августа затопило улицы и остановилось движение автомобилей, сообщает пресс-служба главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве на странице в соцсети Facebook.

Улицы в грязи

Согласно сообщению, гроза повалила 14 деревьев, ряд дорог перекрыты упавшими стволами. Ливнями затопило несколько улиц, машины встают в ямах и не могут выехать. Также затопило один подземный переход. Для ликвидации последствий непогоды пришлось привлечь 35 спасателей и восемь единиц техники.

Напомним, ранее 129 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за града, грозы и сильного ветра. Так, без света остались населенные пункты в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.