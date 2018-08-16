Улан-Удэ, 16 августа, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях России воспитательная работа с подрастающим поколением должна вестись системно на всех уровнях. Об этом заявил 16 августа руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая в Улан-Удэ на круглом столе в рамках Байкальского образовательного форума.

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По словам главы надзорного ведомства, в настоящее время «во многих образовательных учреждениях воспитательная работа ведется».

«У нас у всех есть понимание, что эта работа должна вестись системно на всех уровнях», — подчеркнул Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа российский министр образования Ольга Васильева заявила, что, несмотря на дискуссии, в российских школах останется традиционная пятибалльная система. Ранее глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов сообщил, что Рособрнадзор обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы школьных оценок.

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