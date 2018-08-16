Владимир, 16 августа, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Владимирский областной суд не удовлетворил иск представителя КПРФ Максима Шевченко о признании незаконным отказа в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Владимирской области. Как сообщила 15 августа пресс-служба суда, Максиму Шевченко не удалось доказать, что областной избирком нарушил его избирательные права.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Доводы административного истца о нарушении облизбиркомом его избирательных прав не нашли подтверждения в судебном заседании. В связи с этим суд оставил его исковые требования без удовлетворения», — говорится в сообщении.

При этом суд отклонил ходатайства защиты Максима Шевченко о допросе свидетелей и приобщении к материалам дела аудио‑ и видеозаписей. Отметим, что, по словам представителя Максима Шевченко юриста Татьяны Гусевой, файлы содержат признания некоторых депутатов в том, что на них оказывалось давление при сборе подписей другими кандидатами. Суд посчитал, что эти файлы не относятся к делу.

При этом в суде представители Максима Шевченко настаивали, что у других кандидатов, в том числе и у действующего губернатора Светланы Орловой, есть подписи, которые были оформлены нотариусами в нерабочее время.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Теперь представители коммунистов планируют обжаловать его в Верховном суде РФ. Жалоба будет подана 17 августа, сообщила ИА REGNUM Татьяна Гусева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Владимирской области состоятся 9 сентября. Сейчас на пост претендуют пять человек. Это представитель «Единой России» и действующий глава региона Светлана Орлова, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, справедливоросс Сергей Бирюков, кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов и Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости).

Максиму Шевченко, который представляет КПРФ, было оказано в регистрации, потому что он не смог собрать необходимое количество подписей местных депутатов и пройти муниципальный фильтр. Отметим, что ранее коммунист подал заявление в Следственный комитет, в котором заявил, что на местных депутатов оказывается давление со стороны Светланы Орловой.