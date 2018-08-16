Москва, 31 марта, 2004, 16:38 — ИА Регнум. Предприятия РАО "ЕЭС России" в ходе прохождения осенне-зимнего максимума (ОЗМ) 2003-2004 гг. обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, несмотря на чрезвычайные погодные условия в ряде регионов России в январе-марте с.г.

Выработка электроэнергии на предприятиях РАО "ЕЭС России" в течение осенне-зимнего периода 2003-2004 гг. составила, по оперативным данным, 368,5 млрд. кВт.ч., что на 17,88 млрд. кВт.ч выше уровня выработки в ходе предыдущего ОЗМ. При этом в декабре 2003 г. был отмечен максимальный за последние 9 лет уровень нагрузки электростанций холдинга.

В ходе прохождения ОЗМ 2003-2004 гг. 100% календарного времени РАО "ЕЭС России" отработало с нормативной частотой тока 50 Гц.

Основой стабильного прохождения осенне-зимнего максимума стала 100%-ная готовность предприятий РАО "ЕЭС России" к зиме, как по запасам топлива, так и по подготовке оборудования. На 1 октября 2003 г. (начало ОЗМ) запасы мазута на электростанциях РАО "ЕЭС России" в целом по холдингу составляли 3298 тыс. тонн (108,7% от задания), запасы угля - 22768,9 тыс. тонн (103,5%). При этом запасы топлива в энергосистемах, считавшихся в предыдущие годы проблемными с точки зрения топливообеспечения, также превышали задание: "Сахалинэнерго" - 120,9 тыс. тонн угля (100,8%) и 3,1 тыс. тонн мазута (103,3%), "Дальэнерго" - 510,6 тыс. тонн угля (102,1%) и 25,2 тыс. тонн мазута (100,8%), "Камчатскэнерго" - 57,1 тыс. тонн мазута (103,8%). Накопление запасов топлива на уровне норматива или выше в ОАО "Хабаровскэнерго", а также положительная динамика основных производственно-финансовых показателей деятельности компании позволили в феврале с.г. вывести ее из-под прямого управления Антикризисного штаба РАО "ЕЭС России". Таким образом, под оперативным управлением Антикризисного штаба РАО "ЕЭС России" остаются лишь 2 из 8 энергокомпаний, за которыми АКШ осуществлял контроль изначально, с 2001 г., - ОАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Сахалинэнерго".

Кроме того, накануне ОЗМ 2003-2004 гг. предприятия РАО "ЕЭС России" полностью выполнили намеченную программу ремонтных работ по всем без исключения видам оборудования, в т.ч. и по тепловым сетям. В результате 100% предприятий РАО "ЕЭС России" третий год подряд в срок получили паспорта готовности к осенне-зимнему максимуму. Хороший уровень подготовки и обеспечения материально-техническими средствами позволил специалистам ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Дагэнерго", ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", ОАО "Псковэнерго", ОАО "Рязаньэнерго" в кратчайшие сроки ликвидировать все нештатные ситуации, возникавшие в январе-марте с.г. из-за обрывов проводов вследствие схода снежных лавин и ураганного ветра, и не допустить масштабных сбоев в энергоснабжении потребителей.

Плановый уровень запасов топлива на предприятиях РАО "ЕЭС России" сохранялся в течение всего осенне-зимнего максимума, благодаря чему электростанции РАО "ЕЭС России" Центральной России и Урала, использующие в качестве топлива газ, в условиях существенных (10%-50%) ограничений его поставок из-за аварии на газопроводе Ямбург-Елец в феврале с.г. перешли на замещающее топливо и обеспечили бесперебойное энергоснабжение собственных потребителей.

Главным условием накопления топлива в необходимых объемах является своевременная и полная оплата его поставок, что, в свою очередь, обусловлено платежами потребителей за поставленную электро- и теплоэнергию. Благодаря эффективной работе энергосбытовых подразделений РАО "ЕЭС России" в 2003 г. в целом по холдингу уровень реализации энергоресурсов с учетом погашения ранее накопленной задолженности составил 101%. Дебиторская задолженность предприятий холдинга уменьшилась на 15,2% и на 1 января с.г. составила 67,73 млрд. руб. Тем не менее, в некоторых энергосистемах уровень фактической оплаты за поставленную тепло- и электроэнергию по итогам января-февраля с.г. крайне низок: по ОАО "Янтарьэнерго" 72% от начисленного, по ОАО "Астраханьэнерго" - 78%, по ОАО "Костромаэнерго" - 73%, по ОАО "Тулэнерго" - 74%, по ОАО "Свердловэнерго" - 77%, по ОАО "Каббалкэнерго" - 86%. При этом основными должниками РАО "ЕЭС России" по-прежнему остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства и предприятия, финансируемые из местных бюджетов, - по итогам февраля с.г. их общая задолженность превысила 39 млрд. руб. и 13 млрд. руб., соответственно. В сложившейся ситуации энергетики вынуждены в полном соответствии с действующим законодательством вводить ограничения подачи энергии неплательщикам.

В ходе ОЗМ 2003-2004 гг. в зоне ответственности РАО "ЕЭС России" не было ни одного случая сбоев в теплоснабжении потребителей. Тем не менее, из-за аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства полностью избежать проблем с теплоснабжением не удалось (предприятия РАО "ЕЭС России" вырабатывают 72% электро- и 32,8% тепловой энергии, основную нагрузку по теплообеспечению потребителей несут предприятия ЖКХ). В течение ОЗП специалистам предприятий РАО "ЕЭС России" приходилось не раз помогать коммунальным службам в ликвидации аварий на электро- и теплосетях в Волгоградской, Ленинградской, Самарской областях, г. Самара. 25 марта с.г. РАО "ЕЭС России" и ОАО "Российские коммунальные системы" подписали Соглашение о сотрудничестве, согласно которому для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций дочерние предприятия ОАО "РКС" могут использовать необходимые материально-технические средства, имеющиеся на складах и производственных базах ДЗО РАО "ЕЭС России".

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте по работе со СМИ РАО "ЕЭС России", завершая осенне-зимний максимум 2003-2004 гг., компания уже с 1 апреля с.г. начинает подготовку энергопредприятий к зиме 2004-2005 гг.

Справка:

ОАО "Российские коммунальные системы" было учреждено РАО "ЕЭС России", "Газпромбанком", банком "Еврофинанс", а также компаниями "Евразхолдинг", "Интеррос", "Кузбассразрезуголь" и "Ренова" в мае 2003 г. (доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале - 25%). На 15 февраля ОАО "РКС" подписало договоры о сотрудничестве в сфере перестройки системы ЖКХ с руководством 28 федеральных и муниципальных образований.