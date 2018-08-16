Бердск, Новосибирская область, 16 августа, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В городе Бердске Новосибирской области загорелась мусорная свалка. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, внутреннее возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов произошло в ночь на 16 августа. Огонь был зафиксирован на участке порядка 50−70 метров.

«Отсечка огня производилась незамедлительно. В настоящее время открытого огня нет, идёт тушение возгорания засыпкой грунтом. На месте работает пять единиц техники, дополнительно еще пять единиц изысканы для сокращения сроков проведения работ, которые планируется завершить до конца дня», — уточнили в городской мэрии.

Berdsk.nso.ru/Виталий Панасюк В Бердске горит мусорный полигон

Как пишет издание «Курьер.Среда.Бердск», около 8 часов утра город накрыл смог с запахом гари.

«Горожане жалуются, что трудно дышать не только в районах, приближённых к мусорному полигону, но и в более отдалённых. Смог и запах гари накрыли центр города и добрались до Микрорайона. Автомобилисты сообщают, что в дыму часть бердского участка федеральной трассы Р-256», — отмечает издание.

Начальник управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев исключил поджог. По предварительным данным, воспламенился тлевший на глубине мусор.

Отметим, что это уже второе крупное возгорание свалки в Новосибирской области за август. 7 августа загорелся полигон в левобережной части города Новосибирска. По данным мэрии города, полигон «Левобережный» подожгли намеренно. Площадь возгорания составляла около 3 тысяч кв. метров.