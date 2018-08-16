Штат Калифорния, США, 16 августа, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Недостаток сна может значительно снизить или вовсе свести на нет социальную активность человека. К такому выводу пришли учёные Калифорнийского университета Беркли.

Цитата из м/ф «Том и Джерри». реж Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1940. США Еще пять минуточек и спать

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Ученые выяснили, чем еще грозит недостаток сна

Исследователи, выводы которых опубликованы на сайте MedicalXpress, обнаружили, что люди, лишенные сна, чувствуют себя более одинокими и менее склонными общаться и взаимодействовать с другими. Они во многом избегают тесного контакта так же, как и люди с социальной тревожностью. Кроме того, отмечают учёные, невысыпающийся человек воспринимается другими людьми более социально непривлекательным.

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Добавим, что в эксперименте участвовали 18 добровольцев. Исследователи оценивали их состояние после нормального сна и бессонной ночи. В итоге исследование впервые показало двустороннюю связь между недостатком сна и социальной изоляцией, что, возможно, поможет пролить свет на глобальную эпидемию одиночества.

Как сообщало ИА REGNUM, недостаток сна не только влияет на социальную активность человека. Недосыпание в детстве связано с ускоренным старением клеток и низкой продолжительностью жизни. Кроме того, недостаток сна провоцирует ожирение.