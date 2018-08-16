Хабаровск, 16 августа, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В одном из районов Хабаровска на водителя автомобиля и его спутницу совершил нападение участник компании, распивавшей во дворе дома спиртные напитки. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

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Отмечается, что после сделанного замечания молодой человек из шумной компании «начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и попытался затеять драку. В процессе конфликта он кулаками разбил стекла в автомобиле и нанес пассажирам телесные повреждения».

После этого хулиган скрылся, сообщили в ведомстве, однако был затем задержан стражами порядка. Выяснилось, что ранее безработный 21-летний житель Хабаровска был судим за кражу, грабёж и другие правонарушения. По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Хабаровске в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.

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