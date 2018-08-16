Москва, 16 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В ночь с 25 на 26 августа пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино». Она продлится до 02:00 мск 26 августа и наиболее масштабной будет в Москве. Как сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, всего запланировано 330 мероприятий на 160 площадках. Причем в 2018 году кинотеатрами станут не только традиционные залы, но также парки, музеи, библиотеки, набережные и даже бассейны. Основной площадкой выбран парк «Зарядье» ввиду большой вместимости главной сцены — 1000 человек, а также популярности и престижности. Именно здесь состоится награждение фильма — победителя конкурса на лучший фильм о столице. Претендентами на почетный приз мэра Москвы и на солидный призовой фонд в 100 млн рублей являются премьеры прошлого года — «Большой» В. Тодоровского, «Притяжение» Ф. Бондарчука, «Нелюбовь» А. Звягинцева, «Селфи» Н. Хомерики, комедийный альманах «Про любовь. Только для взрослых» и другие.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Кинопленка

Сама программа «Ночи кино» в столице обширна. Ценители киноискусства могут посмотреть премьеры авторских фильмов — «Война Анны» А. Федорченко, «Кислота» А. Горчилина, «Подбросы» И. Твердовского. Или, напротив, старые ленты — мультфильм «The Beatles: Желтая подводная лодка» (показ приурочен к 50-летию картины) или немую картину «Барышня и хулиган» с Владимиром Маяковским и Лилей Брик в главных ролях под живую музыку камерного оркестра New Classic Band. Кинокритик Антон Долин отобрал для показа на большом экране призёров Каннского и Берлинского фестивалей. Он же настоятельно рекомендует для просмотра экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова «Профайл», — «экспериментальность не мешает ему быть увлекательнейшим триллером о террористах, вербовке. Невозможно оторваться». В кинотеатре Garage Screen в парке Горького устроят киноночь Виктора Цоя, в «Иллюзионе» будут демонстрировать фильмы о подростках, на ВДНХ на сцене на воде пройдет вечер кавер-версий хитов из отечественных картин, в саду «Эрмитаж» покажут фильм «Брат» в формате кинокараоке. Подробнее в афише «Ночи кино».

Напомним, что в результате всероссийского голосования во всех городах страны 26 августа будут демонстрироваться «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.