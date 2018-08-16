Кызыл, 16 августа, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Республиканский шахматный турнир среди детей и взрослых прошел в Туве в честь 97-летия со дня основания республики. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Тувинского государственного университета (ТувГУ), оказавшего поддержку при проведении мероприятия.

alsen Шахматы

Турнир прошел в шахматном клубе «Гроссмейстер». В нем приняли участие более 80 человек, из них большая часть — дети в возрасте 7−15 лет. Президент Федерации шахмат Ренат Ооржак подчеркнул, что количество детей-шахматистов увеличивается с каждым годом, а также повышается уровень их подготовки.

«Некоторые наши дети уже не играют среди своих сверстников, а предпочитают играть со взрослыми более опытными противниками. Так, например, Монгуш К., которому только 12 лет, занял среди взрослых третье место при этом уступив только многократным чемпионам Тувы Салчак Долаану и Чульдуму Артышу», — сказал Ооржак.

В свою очередь ректор ТувГУ Ольга Хомушку напомнила, что шахматный клуб «Гроссмейстер» объявляет новый набор на 2018−2019 учебный год и добавила, что шахматы дают не только зарядку для ума, но и тренировка для формирования характера.