Якутск, 16 августа, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Якутии в центре внимания по-прежнему остаётся странная ситуация с предложением кандидата в мэры столицы республики и спикера гордумы Александра Саввинова, который сначала позвал оппонентов на открытые дебаты, а потом заявил, что передумал из-за нежелания участвовать в них троих претендентов в главы Якутска. Политолог Виталий Обедин назвал имена тех, кто не захотел подискутировать с конкурентами по борьбе за кресло главы города в прямом эфире, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа») и Игорь Любарский («Патриоты России»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Ну да, конкуренты первой волны, что и говорить», — иронизирует эксперт.

Виталий Обедин также предположил, что НВК «Саха» уже передумал предоставлять кандидатам в главы Якутска бесплатное эфирное время на дебатах.

«Дмитрий Аргунов (продюсер телеканала — прим. ИА REGNUM ) написал пространный пост о том, как его лишили мотивации и как он уходит в отпуск. Виноватой во всем почему-то оказалась Сардана Авксентьева — только потому, что с готовностью ухватилась за возможность участия в дебатах на независимой площадке. Попутно в комментариях выяснилось, кто были те три ноунейма, с которыми Александр Саввинов вёл переговоры об участии в теледебатах на НВК и которые отказались. Это так расстроило Александра Александровича, что он решил вообще от дебатов отказаться. Надеюсь, не от всех, а только от НВК «Саха», — отметил политолог.

«Ещё вчера я был ЗА идею провести дебаты на нашем телеканале, я абсолютно не претендую ни на модерацию, ни на что — главное чтобы смотрели. Главное — была идея, — написал в соцсети Дмитрий Аргунов. — Сардана Владимировна нам не чужой человек, НВК. Возможно, ее слова передернули, что неудивительно для некоторых коллег, вчера она мне говорила абсолютно иначе — да, она упоминала сетевую площадку, но в целом была не против в родных пенатах выступить. Идея раскрутки альтернативной площадки, видимо, покоя не дает Денису и Ко — которые в полном составе выступали и выступают за определенный альянс и не могут тоже воспарить в одночасье над ситуацией. Сколько бы они ни говорили о сообществе, о журнализме, etc. И ангажированнее они в разы, если взять объективно. Мотивацию такое убивает враз. И надолго».

Виталий Обедин при этом считает, что Дмитрий Аргунов сам сливается «по причине ангажемента», подчёркивая: организаторов независимых дебатов в ангажированности трудно обвинить.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложивший ранее провести открытые дебаты Александр Саввинов заявил, что «политические оппоненты не готовы к прямому конструктивному разговору».

«На моё предложение провести честные предвыборные дебаты не откликнулся никто из претендентов на должность главы Якутска. Лично позвонил троим из них. Фамилий называть не стану — чтобы не стыдить людей публично. Ни один не смог назвать достойной причины, но все трое отказались. Убедился в своих предположениях: политические оппоненты не готовы к прямому конструктивному разговору. Пусть и на самые острые темы, но глаза в глаза. Жаль… Люди всё поймут. И то, что иду на выборы с чистой совестью», — отметил кандидат в мэры от ЕР.

Напомним, на должность главы Якутска баллотируются девять кандидатов: спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный (Партия роста), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин (Партия ветеранов России).