Москва, 16 августа, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Родители могут получить свидетельство о рождении ребенка при выписке в 13 роддомах Москвы. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Первый в жизни ребенка документ оформляет медицинский персонал больницы. Для его получения родильница должна написать заявление на специальном бланке, предоставить оригинал паспорта и справку о рождении ребенка. Супруги должны приложить свидетельство о заключении брака.

«Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 родильных домах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы», — отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Получить документ можно в следующих медучреждениях:

— в городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского (родильном доме);

— в городской клинической больнице имени С.С. Юдина (родильном доме);

— в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова (родильном доме);

— в городской клинической больнице имени А.К. Ерамишанцева (родильном доме);

— в филиале № 1 (родильном доме № 11) городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева;

— в филиале № 2 (городской больнице № 8) городской клинической больницы № 24;

— в филиале (родильном доме № 5) городской клинической больницы № 40;

— в филиале (родильном доме № 26) городской клинической больницы № 52;

— в филиале № 1 (родильном доме № 4) городской клинической больницы имени В.В. Виноградова;

— в филиале (родильном доме № 1) городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова;

— в филиале (родильном доме № 8) городской клинической больницы имени В.П. Демихова;

— в Центре планирования семьи и репродукции;

— в инфекционной клинической больнице № 1 (родильном отделении).

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа детские поликлинике в Москве будут работать в усиленном режиме: появятся дополнительные кабинеты выдачи справок, врачи перейдут на дежурства без выходных. Таким образом столичные власти помогают родителям подготовить детей к поступлению в школу или детский сад, так как в учреждения нужно предоставить медицинские справки.

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