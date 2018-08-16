Анадырь, 16 августа, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Молодые люди глубоко не задумываются над инициативой властей о повышении пенсионного возраста, считают, что им ещё далеко до этого, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческой организации «Фонд поддержки молодёжи» (Чукотский автономный округ) Алексей Ушанов.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

«Но в принципе молодёжь поддерживает предложение правительства РФ, потому что большинство пенсионеров, если позволяет здоровье, при выходе на пенсию продолжают работать. В этом случае повышение возраста для них не сыграет никакой роли. При этом надо думать о тех, кто не сможет работать и обеспечить их достойной пенсией», — высказал свое мнение Ушанов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»