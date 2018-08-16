Ла-Пас, 16 августа, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес предпочел бы отдалиться от власти, но народный зов заставляет его выдвигаться на очередной срок вопреки Конституции страны. Об этом он заявил в интервью парагвайскому изданию ABC Color 15 августа.

Questiondigital.com Эво Моралес

«Народ хочет, чтобы я вернулся. Я сам не хочу», — сказал Моралес и добавил, что предпочел бы оставить власть, вернуться в свой родной регион и заниматься сбором урожая коки, но «нелегко отказать, когда народ тебя выдвигает».

Моралес намерен баллотироваться в президенты на выборах 2019 года, чтобы остаться на четвертый срок. Юридически он будет считается третьим, так как суд не засчитал первое президентство. 21 февраля 2016 года в Боливии состоялся референдум по вопросу изменения Конституции с целью позволить Эво Моралесу выдвинуться на третий срок. 51,3% проголосовавших не согласились, поддержали президента 48,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Эво Моралес побил рекорд по продолжительности руководства Боливией — этот день стал для него 4857-м в должности президента.

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