Челябинск, 16 августа, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинской области не будут наращивать объёмы капитального ремонта жилья и сосредоточатся на качестве выполняемых работ. Об этом заявил глава областного оператора капремонта Вадим Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Он отметил, что объёмы работ из года в год наращивались. Сейчас они соответствуют финансовым возможностям оператора. Теперь скачкообразно объёмы работ наращивать не будут, а сосредоточатся на качестве работ.

По его словам, за январь — июль 2018 года в фонд поступило 1 млрд 755 млн рублей. При этом работ сделано на 1 млрд 941 млн.