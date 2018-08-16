Москва, 16 августа, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В китайской провинции Хейлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия с 7 августа регистрируется вспышка сибирской язвы. С подозрением на кожную форму смертельно опасного заболевания госпитализированы 88 человек, говорится в опубликованном 16 августа заявлении Роспотребнадзора.

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«С начала 2018 года на территории КНР зарегистрировано 106 случаев сибирской язвы среди населения», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что в указанных провинциях зарегистрированы более 60 случаев заболевания сибирской язвой крупного и мелкого рогатого скота, 818 животных было уничтожено. Ведомство просит российских граждан обратить внимание на данное предупреждение при планировании поездок в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-секретарь минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова заявила, что в Кара-Кульджинском районе Киргизии 12 человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву.

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