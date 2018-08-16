Киев, 16 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В течение двух недель на Украине обнаружили более 1,167 тыс. нелегальных мигрантов, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает 16 августа «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По его словам, мигранты были обнаружены в ходе операции «Мигрант». Большинство нелегальных мигрантов были принудительно высланы с Украины. Тем не менее, как отметил Яровой, приток «нелегалов» на Украину остается очень большим, что создает серьезную проблему для страны. Чиновник подчеркнул, что при сохранении тенденции к росту числа мигрантов, они могут стать угрозой государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее в государственной миграционной службе Украины заявили, что они готовятся к массовому «наплыву» мигрантов, разрабатывается план чрезвычайных действий в этом случае.