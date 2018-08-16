Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Ушла из жизни Моргана Кинг, актриса, которая исполнила в фильме «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы роль Кармеллы, жены Дона Вито Корлеоне. Об этом 15 августа написала газета The New York Times.

Цитата из фильма «Крестный отец» реж Френсис Форд Коппола. 1972. США, Италия Моргана Кинг в роли Кармелы Корлеоне

Сообщается, что Кинг умерла ещё 22 марта 2018 года в Палм-Спрингс (штат Калифорния, США), однако СМИ не знали об этом до того момента, пока её друг Джон Хогланд не оставил соответствующую публикацию в Facebook. Он сообщил, что причиной смерти актрисы стала неходжкинская лимфома.

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Стоит отметить — несмотря на то, что большинство знают Моргану Кинг по роли в фильме Копполы, она является всемирно известной джазовой певицей. На музыкальную сцену она ворвалась в 1964 году с оперной версией песни A Taste of Honey, которую написали Бобби Скотт и Рик Марлоу. В 1965 году певица уступила The Beatles премию «Грэмми».