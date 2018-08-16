Пекин, 16 августа, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Замминистра торговли Китая Ван Шоувэнь посетит во второй половине текущего месяца США для продолжения торгово-экономических переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Отмечается, что переговоры пройдут по инициативе Соединенных Штатов, делегацию которых возглавит замминистра финансов по международным делам Дэвид Мелпесс.

В заявлении подчеркнули, что Пекин не согласен на односторонние экономические меры и приветствует открытый диалог между двумя странами.

Напомним, между Китаем и США продолжается «торговая война», инициированная главой Белого дома Дональдом Трампом для выравнивания внешнеторгового баланса с Пекином, сильно перекошенного в сторону импорта из КНР.

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